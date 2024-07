video suggerito

Muore un operaio di 49 anni: stava smontando un allestimento esterno alla Reggia di Caserta Un operaio di 49 anni è morto nella Reggia di Caserta, forse a causa di un malore mentre smontava un allestimento per un evento esterno alla struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio di 49 anni è morto mentre stava smontando un allestimento per un evento esterno alla Reggia di Caserta. Non sono chiare le cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un malore improvviso. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso: i soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Non si tratterebbe, dunque, di un incidente sul lavoro, ma nessuna ipotesi è al momento esclusa.