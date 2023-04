A Napoli piove troppo, l’aereo non riesce ad atterrare: “Bloccati per ore a Roma per lo sciopero dei treni” Una passeggera del volo Ita Airways partito da Milano e diretta a Napoli racconta a Fanpage.it cosa è successo: a causa del maltempo sul capoluogo campano, il volo è stato dirottato a Roma; qui, i passeggeri hanno dovuto attende alcuni autobus a causa dello sciopero di Trenitalia.

A cura di Valerio Papadia

Una giornata nera, da dimenticare, per i passeggeri del volo Ita Airways partito alle 11.35 dall'aeroporto di Milano Linate e diretto a Napoli Capodichino. Il volo sarebbe dovuto arrivare nello scalo partenopeo, la sua destinazione finale, intorno alle 12.50: sul capoluogo campano, però, questa mattina si è abbattuto un violento nubifragio, che ha reso impossibile per il pilota tentare l'atterraggio sulla pista di Capodichino. Il velivolo, come da programma, è giunto a Napoli: qui, però, il comandante ha comunicato ai passeggeri che, causa maltempo, c'erano difficoltà per portare a termine l'atterraggio.

L'aereo dirottato all'aeroporto Fiumicino di Roma

"Il pilota ha provato per circa 10 minuti ad atterrare a Capodichino – racconta a Fanpage.it una passeggera del volo -. Dopo alcuni tentativi, falliti, ci hanno comunicato che l'aereo sarebbe atterrato a Roma". Il volo è dunque stato dirottato all'aeroporto di Fiumicino, dove è arrivato con circa un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto per l'atterraggio a Napoli. "A Roma – racconta ancora la donna – i problemi non sono finiti".

Sciopero dei treni: i passeggeri tornati a Napoli con il bus

A Fiumicino l'aereo non era previsto: questo ha creato non pochi disagi, sia per l'aeroporto, che ha dovuto riorganizzarsi in fretta, sia per i passeggeri. Come se non bastasse, i passeggeri del volo Ita non hanno potuto fare affidamento sui treni, dal momento che nella giornata odierna è in programma uno sciopero del personale Trenitalia.

Ita Airways ha dunque deciso di mettere a disposizione un bus per far rientrare i passeggeri a Napoli. "È arrivato un primo bus, che però aveva a disposizione soltanto 65 posti, pochi per tutti i passeggeri: hanno avuto priorità di imbarco gli anziani, i bambini e coloro che dovevano fare ritorno sulle isole del Golfo. Io non rientravo tra questi" racconta ancora la passeggera a Fanpage.it.

"Ci hanno detto, allora, che sarebbe arrivato anche un secondo autobus, ma non hanno saputo indicarci le tempistiche. Dopo aver atteso a lungo, sono andata via e provvederò a tornare a Napoli domani, autonomamente" conclude il racconto la donna.