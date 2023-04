Grandine a Napoli, neve in Irpinia: colpo di coda dell’inverno, traffico in tilt Colpo di coda dell’inverno: gelate, grandine e perfino neve in diverse zone della Campania. Traffico in tilt soprattutto in città a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La grandine di questa mattina a Napoli. Foto / Fanpage.it

Dopo la pioggia, la grandine. E non manca perfino la neve: quanto basta per rispolverare il vecchio motto "L'inverno sta arrivando" della Casa di Stark nella popolare serie tv "Il Trono di Spade", anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di un "ritorno". Un autentico colpo di coda dell'inverno che ha colpito la Campania, precipitata in poche ore dai 16 gradi di ieri con cielo solo parzialmente nuvoloso ad un quadro meteorologico del tutto diverso. La pioggia nella notte, la grandine che ha investito Napoli al mattino, la neve caduta copiosa in Irpinia. Il preambolo di un fine settimana che si preannuncia all'insegna dell'instabilità meteorologica.

La neve caduta a Montervergine nella notte e stamattina ancora al suolo. Foto / Webcam Montevergine

Traffico rapidamente in tilt in diverse zone della Campania e soprattutto sulle arterie più trafficate alle prime luci del mattino: le gelate hanno causato rallentamenti in tutta Napoli, soprattutto tra Posillipo, Vomero e le zone collinari più alte, compresi i Camaldoli e il Rione Alto. Disagi anche all'uscita dell'autostrada, dove le abbondanti piogge hanno causato allagamenti soprattutto su via Reggia di Portici. In Irpinia, strade innevate ad alta quota: neve abbondante a Montevergine e nelle zone dell'interno. Da segnalare anche il forte vento che ha reso il mare agitato: al momento non sarebbero a rischio i collegamenti con le isole del Golfo. Ma si attende un peggioramento del meteo nelle prossime ore, per un fine settimana particolarmente freddo e piovoso.