video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli non si riesce a sapere l’orario di passaggio dei bus: server Anm guasti, le app non funzionano Sistemi informatici Anm a singhiozzo a causa di problemi elettrici ai server. L’azienda si è scusata con gli utenti. Disagi dopo l’esplosione della cabina elettrica a Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

App dei trasporti Anm in tilt e con funzionamento a singhiozzo a Napoli a causa di un guasto tecnico e manutenzione ai server. Da giorni, ormai, il sistema di informazione dell'azienda napoletana della mobilità non riesce a funzionare a regime. Era già accaduto la scorsa settimana, con un blackout che aveva coinvolto App, sito web e paline informative alle fermate dei pullman in strada. Poi altri disservizi si sono registrati questa settimana. Questa mattina le app che danno informazioni agli utenti sugli orari dei passaggi dei bus sono andate in tilt. Anche le chat online ufficiali dell'Anm non sono riuscite a dare risposte sui tempi delle corse dei mezzi pubblici.

Disagi dopo l'esplosione della cabina elettrica a Fuorigrotta

L'esplosione e l'incendio che ha coinvolto la cabina primaria di E-Distribuzione di via Cinthia a Fuorigrotta, avvenuti lunedì 16 dicembre alle ore 13 ha avuto ripercussioni anche sui server dell'Anm, a quanto appreso da Fanpage.it. Disagi che si sono ripetuti anche il giorno dopo, quando, come comunicato dall'azienda, "per interventi manutentivi straordinari ai sistemi informatici aziendali, il sito web Anm, le app, le paline elettroniche, i social network, il numero verde" non sono stati "disponibili dalle ore 12:00 fino alla completa riattivazione prevista entro le ore 18:00". La società si è scusata per i disagi.

Disservizi anche questa mattina per le app Anm

Il disservizio di martedì scorso, a quanto appreso, è stato relativo ad un "problema elettrico che ha impattato sui server e quindi ha comportato il prosieguo della manutenzione dei sistemi informatici". In pratica, i servizi informatici stanno funzionando a singhiozzo. Anche oggi, giovedì 19 dicembre, i sistemi informatici sono rimasti bloccati sempre per lo stesso problema, a quanto comunicato dall'azienda.