Boato e esplosione a Fuorigrotta, incendio alla cabina elettrica: blackout nel quartiere e traffico impazzito Esplosa la cabina elettrica di via Cinthia. Colonna di fumo nero sulla città. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Chiuse via Leopardi, via Cinthia e l'uscita della Tangenziale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplosione e incendio a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, dove, a quanto apprende Fanpage.it, è saltata la cabina elettrica primaria di E-Distribuzione, tra via Cinthia e via Terracina. Dall'incendio si è levata una grossa nuvola di fumo nero sulla città, visibile anche a diversi chilometri di distanza. La deflagrazione è stata accompagnata da un forte boato che ha allarmato la popolazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, con diverse squadre e autobotti, che stanno domando le fiamme. Non ci sarebbero persone coinvolte, secondo le prime informazioni. La situazione sarebbe sotto controllo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Chiuse via Leopardi, all'altezza di via Pirandello, via Cinthia e anche l'uscita sovrastante della Tangenziale di Napoli.

Il lavoro coordinato dei tecnici E-Distribuzione e dei Vigili del Fuoco ha consentito di procedere allo spegnimento dell'incendio. I tecnici cominceranno a lavorare al ripristino. In queste ore stanno analizzando a fondo lo stato delle linee elettriche per valutare le soluzioni più efficaci.

Fuorigrotta senza elettricità nelle case, traffico impazzito in strada

Tutta la zona è al momento senza elettricità. Traffico impazzito in strada, dove è tutto bloccato fino a piazzale Tecchio ed è impossibile muoversi con le auto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto sia accaduto o la matrice del rogo, sulla quale saranno condotti gli accertamenti tecnici, non appena l'area sarà messa in sicurezza dai pompieri. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'incendio sarebbe partito da un quadro elettrico di una linea di media tensione che sarebbe saltato.

Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza. Sono intervenuti gli impianti di protezione e hanno isolato il guasto. I tecnici di E-Distribuzione sono immediatamente intervenuti e stanno lavorando per rialimentare progressivamente le utenze usando altri tratti di rete funzionanti. Al momento è difficile stimare i tempi di ripristino. Gli operai sono impegnati prima di tutto a mettere in sicurezza le linee, per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza.