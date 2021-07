A Napoli niente maxischermi in piazza del Comune per vedere la finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra stasera alle 21. Il Municipio, così come altri Comuni italiani, ha deciso di non installarli, per evitare assembramenti e scongiurare una ripresa dei contagi da Covid19. Ma è allarme per i maxischermi abusivi che potrebbero essere montati nei vicoli del centro storico, dai Decumani ai Quartieri Spagnoli, ma anche nei quartieri di periferia, come Bagnoli e San Giovanni a Teduccio. Controlli serrati delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale stasera contro i maxischermi e le tv abusive in strada. In altri comuni del Napoletano, come a Mugnano, maxischermo privato al parco con prenotazione e posti limitati per assistere alla partita e cenare. Maxi televisori anche nei lidi e negli chalet del lungomare, da Napoli, a Bacoli, a Pozzuoli, ma riservati solo ai clienti.

in foto: Uno degli annunci sui social di maxischermo per vedere la partita

Molti napoletani potrebbero invece godersi il big match di Euro 2020 – la competizione è slittata al 2021 a causa della pandemia del Covid – sui mega televisori di bar e ristoranti riservati ai clienti. Sono tantissimi i locali che offrono un menù con aperitivo, cena e partita, pubblicizzati su tutti i canali a disposizione. Il match, previsto per le 21 di domani, non sarà trasmesso in alcuna piazza pubblica con organizzazione del Comune di Napoli (come confermato anche da Palazzo San Giacomo stesso attraverso un'intervista rilasciata dall'assessore Borriello a Fanpage.it), ma c'è timore che si possano organizzare maxischermi abusivi, magari tra i vicoli del centro storico, che possano portare a relativi maxi-assembramenti incontrollati, con tutti i rischi per le normative anti contagio vigenti e visto anche che la curva del contagio in tutta la Campania è in rapida salita negli ultimi giorni. I controlli, fanno sapere i militari dell'Arma, saranno particolarmente serrati nelle prossime ore ed anche durante la gara, per cercare di "stanare" eventuali trasgressori.

Intanto, Napoli è stata letteralmente "invasa" da bandiere e sciarpe false della Nazionale Italia, con bancarelle spuntate ovunque e che si sono moltiplicate nelle ultime ore, con l'avvicinarsi della finale dell'Europeo prevista per domani sera alle 21 contro l'Inghilterra allo stadio Wembley di Londra. La Guardia di Finanza sta controllando venditori ambulanti e negozi scoprendo diversi "stock" rigorosamente falsi, tutti prontamente sequestrati. Sono 7.700 i pezzi sequestrati nelle ultime ore in tutta Napoli tra bancarelle e negozi, con dodici persone che sono state anche multate e segnalate all'Autorità Giudiziaria. I controlli proseguiranno fino a domani, giorno in cui si prevede il "picco" delle vendite.