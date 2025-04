A Napoli manifesti funebri per la morte di Francesco: “Sei stato il Papa degli ultimi”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Manifesti funebri per ricordare Papa Francesco nei vicoli del centro storico di Napoli. "Sei stato il Papa degli ultimi – si legge sugli annunci mortuari affissi nelle strade del centro – con la capacità di combattere i primi…Grazie di tutto…Napoli ti saluta". Si tratta del saluto dei Napoletani per Bergoglio, il Pontefice argentino molto amato in città, anche per la sua passione per il Calcio e per il legame della terra di origine con Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 88 anni. Memorabile la visita nel capoluogo partenopeo di Papa Francesco nel 2015, con un grande palco che fu allestito in piazza del Plebiscito, nell'emiciclo della Basilica di San Francesco di Paola, di fronte al Palazzo Reale, e poi il discorso al Duomo di Napoli.

Manifesti funebri per Papa Francesco a Napoli

Gli annunci mortuari sono stati pubblicati su iniziativa della ditta di onoranze funebri Salvatore Kaiser. Gli avvisi sono stati affissi questa mattina, Lunedì in albis, 21 aprile, nelle strade del centro storico, non appena si è diffusa la notizia. Accanto al testo, che testimonia l'affetto dei Napoletani per il Sommo Pontefice, anche la foto di Papa Francesco, sorridente e vestito di bianco. I manifesti funerari sono apparsi nella zona dei Decumani, molto affollata oggi, giorno di Pasquetta, soprattutto dai turisti che frequentano i tanti ristoranti e le rinomate pizzerie.

In segno di lutto per la morte di Papa Francesco, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale, europea e dei rispettivi Enti al Comune e alla Città Metropolitana di Napoli.