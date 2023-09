A Napoli l’estate continua: i lidi balneari aperti fino alla fine di ottobre A Napoli prorogata la stagione estiva: il Comune ha prorogato la stagione turistica balenare fino al 31 ottobre.

A cura di Nico Falco

I lidi comunali di Napoli resteranno in funzione fino al prossimo 31 ottobre: dalla Giunta è arrivato il via libera al prolungamento del calendario di apertura degli arenili cittadini. L'obiettivo, spiega il Comune, "è favorire la fruizione collettiva dei litorali del territorio cittadino in sicurezza e nel rispetto dei beni ambientali coinvolti".

La delibera è stata adottata anche in accoglimento delle sollecitazioni pervenute da cittadini, balneari e turisti e discusse il Commissione Ambiente. Inoltre, spiegano gli assessori Teresa Armato, con delega al Turismo, ed Enrico Cosenza, con delega al mare, la decisione si colloca nell'attività di valorizzazione della risorsa mare e si è "tenuto conto anche dei cambiamenti climatici e quindi dell'ampliamento della stagione estiva".

Il prolungamento del calendario di apertura fino alla fine di ottobre ha raccolto il favore degli operatori balneari per avere "prorogato di un mese la stagione turistica balneare a Napoli". Commenta Mario Morra, titolare del Bagno Elena e rappresentate del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio:

