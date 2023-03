A Napoli la protesta degli agenti di Polizia Municipale: “Siamo pochi, assumete i precari” La protesta in piazza Municipio del sindacato CSA: “Assumere gli agenti precari è fondamentale per la città”

A cura di Pierluigi Frattasi

Manifestazione di protesta degli agenti della Polizia Municipale di Napoli per chiedere le assunzioni dei precari. A scendere in piazza il sindacato CSA, che ha organizzato questa mattina, martedì 28 marzo 2023, un presidio in piazza Municipio "per sensibilizzare il Comune e il sindaco Gaetano Manfredi – spiega Roberta Stella del Csa – a rappresentare la difficoltà di tutte le famiglie degli agenti con contratto a tempo determinato che hanno raggiunto i 36 mesi e non possono essere stabilizzati perché non c'è stata una normativa individuata. Chiediamo che venga posta la massima attenzione sul tema che riguarda tutta la città perché la polizia locale è sotto organico e la presenza di questi agenti che sono professionalizzati e preparati e fondamentale. Sono una risorsa per la città di Napoli".

Il Csa: "Vanno stabilizzati gli agenti con 36 mesi"

Il Csa è sceso al fianco degli agenti precari nell'ambito del Consiglio Nazionale tenutosi in Rimini dal 28 febbraio al 3 marzo. È stata approvata all'unanimità "una mozione di mobilitazione a sostegno della stabilizzazione degli Agenti a Tempo Determinato in forza della Polizia Municipale di Napoli. Questi lavoratori hanno ormai raggiunto anche il requisito dei 36 mesi di lavoro con contratti a tempo determinato eppure, non vedono chiarezza sul loro futuro".

Al presidio oggi hanno partecipato gli Agenti della Polizia Municipale liberi dal servizio, delegati e dirigenti sindacali del CSA e della FIADEL. "Si vuole, così – conclude – chiedere al sindaco di fare e ottenere chiarezza dai propri uffici circa lo stato dell'arte connesso alla stabilizzazione di questi Agenti. Fare un’operazione verità è questione inderogabile di rispetto verso questi lavoratori, il Corpo della Polizia Municipale e l'intera città. Non è ipotizzabile ed è inaccettabile che si possano perdere così importanti professionalità e mortificare le attese di lavoro. Il presidio sarà anche un primo passo per chiedere l'applicazione dei Contratti Decentrati 2021 e 2022 e un riconoscimento salariale vero e consistente sul Contratto Decentrato 2023 a riconoscimento della complessità e specificità del ruolo svolto dalla Polizia Municipale".