A Napoli in esercizio il primo treno nuovo della metro Linea 1 dopo 20 anni: c’è l’aria condizionata Oggi il primo viaggio del nuovo treno. In totale saranno 24. A bordo anche l’aria condizionata.

A cura di Pierluigi Frattasi

È in servizio da oggi il primo treno nuovo della metro Linea 1 comprato dal Comune di Napoli. Gli ultimi treni acquistati risalgono a 20 anni fa. Il nuovo treno realizzato in Spagna dalla Caf è molto più moderno, ha tutti i comfort, è più capiente, essendo formato da 6 carrozze, invece dei treni attuali a 4 carrozze, e ha anche l'aria condizionata. Si tratta del primo dei 24 treni nuovi che il Municipio ha acquistato. Di questi 19 sono già pronti: 10 sono a Napoli e 9 in Spagna. Altri 5 sono stati prenotati. Ogni treno è capace di trasportare 1.264 passeggeri di cui 156 seduti. Ora si attende l'autorizzazione ministeriale per la messa in esercizio degli altri 9 treni. Per il sindaco Gaetano Manfredi, "è il primo dei tanti treni della linea 1. Avremo così una migliore qualità dei trasporti, treni più frequenti, un miglior servizio. Tra fine anno e l'inizio del nuovo ci auguriamo di avere l'apertura della prima parte della linea 6".

A bordo anche l'aria condizionata

Ciascun convoglio è composto da 6 vagoni e 12 carrelli, con due motrici in testa e in coda. Il treno, quindi, è bidirezionale. Ogni convoglio è lungo circa 108 metri. Climatizzazione passeggeri a bordo. Sistemi per la riduzione del rumore. Porte full glass con bordo sensibile per la rilevazione di ostacoli sottili. "Con questi nuovi convogli – ha spiegato il dirigente della metropolitana Anm Vincenzo Orazzo – migliorano le caratteristiche di comfort e sicurezza. Avere treni con 1250 posti, anche a parità di frequenza, significa aumentare la capacità oraria".

Cosenza: "È il primo di 24"

"Saranno 24 i treni nuovi, che con i 6 che già abbiamo, ci consentiranno di avere una flotta di 30 treni – assicura l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza – Dei nuovi convogli a Napoli ne sono arrivati 10, altri 9 sono in Spagna. E ne abbiamo ordinati altri 5. Significa che a regime avremo un treno ogni 3 minuti. Ci arriveremo gradualmente. Un solo treno in più fa diminuire di 2 minuti l'attesa tra un treno e l'altro. Con due treni invece di uno, il tempo del tragitto scende da 14 a 12 minuti. Abbiamo assunto anche personale nuovo. Comincerà a lavorare con l'arrivo dei nuovi treni. Spero di trovare accordo con Ansfisa per accelerare l'immissione di altri treni che richiedono un collaudo. Ansfisa sta collaudando anche Linea 6″.

"È un punto di partenza – commenta Nino Simeone, presidente commissione Trasporti – non è la soluzione al problema della mobilità. Se riusciamo nei prossimi mesi a mettere in servizio altri 4-5 treni è importante".