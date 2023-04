A Napoli il Festival della Grafica e delle Culture Visive “Desina” dal 27 al 30 aprile Eventi presso Fondazione FOQUS, Accademia di Belle Arti di Napoli, Riot studio e Fondazione Made in Cloister.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva a Napoli la prima edizione del Festival della Grafica e delle Culture visive. Si intitola "DESINA" e prevede quattro giorni fitti di eventi (dal 27 al 30 aprile 2023), tra mostre, talk e workshop con agenzie, designer, creatori ed esperti italiani e internazionali. Tantissimi esperti saranno chiamati a dialogare sul tema del 2023 è "qual è l’impatto del tuo design?", nella cornice di quattro location d'eccezione che ospiteranno l'evento l'Accademia di Belle Arti di Napoli, la Fondazione FOQUS dei Quartieri Spagnoli, Riot studio e la Fondazione Made in Cloister.

Tra i protagonisti del Festival, Erik Kessels, Tina Touli, Zetafonts, Illo, Tomo Tomo, Alessio D’Ellena, Francesco Dondina, Fabio Guida, Ilaria Reposo, MONOGRID, Matteo Bologna, Federica Fragapane, Daniela Piscitelli, Fabio Marangoni, Cristina Marino, Luca Borriello, 17Studio, Antville, Bluelabs, Fabio Catapano, Enrica D’Aguanno, Dopolavoro, dotfog, Oriana Gaeta, iknstudio, Lettera7, Pasquale Massimo, Multiverse, nju:lab, ntdesign, Daniela Pergreffi, Pressa Dopolavoro, Vittoria Salabelle, Giulia Scalera.

DESINA è il nuovo Festival Indipendente dedicato alla Grafica e alle Culture Visive. ADCI – ART DIRECTORS CLUB ITALIANO ha creduto fin dalla fase embrionale all' idea di questo festival promosso dall’omonima associazione culturale costituita nel 2022 da tre soci campani di ADCI: Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, curatori della rassegna.

DESINA è il primo Festival dedicato alle culture visive che nasce a Napoli: quattro giorni di talk, workshop e mostre, durante i quali agenzie, designer, creativi ed esperti internazionali discuteranno di brand identity, editoria, stampa, illustrazione, type design, digital, packaging, motion design, video mapping e street art.

Un Festival diffuso in città che si terrà in quattro prestigiosi luoghi storici del centro antico di Napoli: FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli ospiterà i talk e la maggior parte dei workshop e delle mostre, mentre altri laboratori, mostre ed eventi avranno luogo all’Accademia di Belle Arti di Napoli, al Riot studio e alla Fondazione Made in Cloister.

Il tema di Desina: "Qual è l'impatto del tuo design?"

Il tema scelto per la prima edizione che sarà il filo conduttore dei vari eventi è: qual è l’impatto del tuo design? Sarà proprio questa la domanda rivolta a tutti i partecipanti e agli ospiti per riflettere come il visual design sia parte della vita di ogni giorno e quanto possa influire su di essa.

Tutto intorno a noi è Grafica – spiegano gli ideatori di DESINA e Soci di ADCI – Pervade la nostra quotidianità più di quanto riusciamo a immaginare. È nelle insegne dei negozi, nei manifesti pubblicitari e nella segnaletica per le strade, nei siti, sui social e nelle app sui nostri smartphone, sugli scaffali dei supermercati, nell’abbigliamento e nei giocattoli per i bambini, nella comunicazione degli eventi piccoli e grandi.

E aggiungono:

"L’uso delle immagini non è mai neutrale. E il Visual Design è un ambito del progetto nel quale occorre muoversi con responsabilità e consapevolezza, perché anche il minimo segno, come una virgola o un punto che poi diventa linea, genera una reazione ed un impatto. Ed è proprio quest’ultimo il tema portante di DESINA 2023, la domanda principale che viene rivolta agli ospiti e ai partecipanti: qual è l’impatto del tuo design? Il Design non salverà il mondo, ma di certo può contribuire a renderlo un posto migliore, più democratico e inclusivo".

Il programma dell'evento

Al via giovedì 27 aprile, alle ore 11, l’inaugurazione presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli con la storica mostra 25 Manifesti per Napoli, 1984-1986 uno dei primi progetti della Fondazione Napoli Novantanove curato negli anni Ottanta dal grande designer Alan Fletcher di Pentagram (il design studio più celebre al mondo) che raccoglie i manifesti commissionati a designer famosi per l'immagine culturale di Napoli. L’esposizione sarà presentata da Mirella Stampa Barracco, Presidente della Fondazione Napoli Novantanove, da Francesco E. Guida, Docente del Politecnico di Milano e Coordinatore del Centro di documentazione sul Progetto Grafico di AIAP e dall’artista Zeal Off.

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile, seguiranno gli appuntamenti nelle altre sedi.

Tra i vari ospiti all'interno della rassegna ci saranno anche soci ADCI tra cui Angela Pastore Founder, CEO & Executive Creative Director Antville, Consigliere e Ambassador Campania di ADCI, Anna Speranza Ambrosio Partner, COO e Art Director senior di Antville e membro del creative team di ADCI, Pierpaolo Andolfi Creative Director di Antville e socio ADCI, che tratteranno il tema dell’heritage branding e il design del futuro. Anche Debora Manetti, sempre Socio ADCI, sarà ospite del Festival in rappresentanza di Zeta Font con la fonderia tipografia digitale Type & The City di Napoli.

L’accesso sarà gratuito e sarà richiesta solo una veloce registrazione all’evento. Calendario degli appuntamenti e prenotazioni su www.desina.it.