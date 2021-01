Una voragine di oltre 20 metri di profondità è stata scoperta nelle scorse ore tra via De Meis e il Rione De Gasperi, nel quartiere di Ponticelli, alle spalle dell'Ospedale del Mare, dove negli scorsi giorni è sprofondato il parcheggio. L'area interessata dal cedimento questa volta è distante però diverse centinaia di metri dal nosocomio partenopeo ed è stata trovata da alcuni operai dell'Italgas che hanno avvertito un forte odore di gas durante dei lavori. I due cedimenti non hanno alcun elemento in comune. Via De Meis è stata chiusa, mentre sono in corso approfondimenti. Al momento sono al lavoro diverse squadre di tecnici, sia dell'Abc, l'acquedotto di Napoli, che dell'Italgas, con una ruspa, perché nella zona, secondo i residenti, si avvertirebbe ancora odore di gas. Tre i punti dove si sta scavando: il primo è all'interno del vecchio Rione De Gasperi, gli altri due in via De Meis tra la parte vecchio rione e le case nuove.

Operai al lavoro, ma nessuno sgombero per le famiglie

Il Comune si è già attivato per verificare l'entità della cavità nel sottosuolo e individuare l'origine della perdita di gas, ma non è stata ravvisata la necessità di sgomberare le famiglie della zona. La vicenda è costantemente monitorata dall'assessore comunale con delega alla Protezione civile, Rosaria Galiero. Sul posto, oltre alla Protezione civile, e alla polizia municipale che presidia la strada, ci sono i vigili del fuoco, gli addetti di Abc e i tecnici di Italgas. E proprio un forte odore di gas è stato all'origine della richiesta di intervento. Una volta giunti, gli addetti di Italgas, nell'andare a individuare la perdita, si sono accorti che sotto il manto stradale di via De Meis c'è una grande cavità e di conseguenza si è ritenuto di chiudere la strada e procedere alle dovute verifiche. “Italgas sta già effettuando il lavoro e sta procedendo alle sezionature dei tubi – spiega Galiero – ma la zona interessata è stata ben individuata e transennata così da poter intervenire ed è consentito l'ingresso e l'uscita dalle abitazioni”. La polizia municipale resterà a presidio della zona per la notte.