A Napoli Centrale ritardi di 2 ore dei treni alta velocità per un guasto a Roma Termini

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Ritardi di quasi due ore sui treni dell'alta velocità in arrivo alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale questa sera, martedì 14 gennaio 2025, a causa di un guasto tecnico che si è registrato alla stazione FS Roma Termini, che però, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe in via di risoluzione. I ritardi fino a 100 minuti si registrano sia sui treni Frecciarossa che sui convogli di Italo. Il problema, secondo le prime informazioni, sarebbe legato ad un impianto disconnesso. Un guasto tecnico, quindi, non legato ad attacchi hacker o ad altre problematiche. Attualmente si circola, ma si stanno registrando gli effetti delle code dei ritardi.

FS: "Risolto guasto tecnico al Nodo di Roma"

La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa nella stazione di Roma Termini dopo la disconnessione degli impianti che gestiscono la circolazione, ha comunicato Ferrovie dello Stato in una nota. I treni a media e lunga percorrenza hanno subito variazioni di percorso e i treni del trasporto Regionale hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni. Grossi disagi per i passeggeri che erano in arrivo nello scalo partenopeo e per i familiari che erano in stazione ad attenderli. Ma la situazione è in via di normalizzazione, come detto, e bisognerà pazientare solo un po' affinché i disagi rientrino completamente.

Rfi ha comunicato gli effetti sulla mobilità:

"La circolazione riprende gradualmente, sono possibili variazioni di percorso con rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni. I treni a lunga percorrenza coinvolti nella precedente sospensione della circolazione hanno registrato rallentamenti fino a 90 minuti".