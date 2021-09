A Napoli c’è Amal, marionetta siriana alta 3 metri simbolo dei rifugiati: oggi a Palazzo Reale Accolta a Forcella da decine di bambini in festa Amal, la marionetta siriana alta 3 metri e mezzo, simbolo dei rifugiati. In arabo il suo nome significa “speranza”. In questi mesi sta girando l’Europa. Ieri è stata accolta a Forcella da decine di bambini in festa. Oggi pomeriggio sarà a Palazzo Reale con uno spettacolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

È stata accolta ieri a Forcella da decine di bambini in festa Amal, la marionetta siriana alta 3 metri e mezzo, simbolo dei rifugiati. Amal è una bambina-marionetta siriana di nove anni, senza madre e in fuga dalla guerra. In arabo il suo nome significa “speranza”. In questi mesi sta girando l’Europa per testimoniare le pene dei rifugiati e il diritto di tutti i bambini del mondo alla felicità. Il suo percorso a piedi è iniziato alla fine di luglio in Turchia e terminerà a novembre nel Regno Unito, dopo aver percorso 8.000 chilometri attraverso 8 stati europei. “The Walk”, il “Cammino”, è il nome dato a questo viaggio dell’impegno civile, un festival internazionale itinerante di arte e speranza a sostegno dei rifugiati, prodotto da Stephen Daldry, regista del film Billy Elliot. In Italia il festival itinerante tra dodici città è stato prodotto da Roberto Roberto e Ludovica Tinghi.

Amal a Forcella e Palazzo Reale

Tra le città scelte c’è Napoli e tra le località napoletane Forcella, grazie all’adesione del teatro Trianon Viviani e alla direzione artistica di Davide Iodice, che ha proposto “DISARMANTE SPERANZA”, simboleggiata da una grande mano che impugna una pistola, la quale viene disarmata mettendo al suo posto una matita. Ieri Amal è stata accolta con una grande festa nel quartiere popolare di Forcella, al centro storico. Oggi Amal sarà al Palazzo Reale di Napoli. “Un tema, quello dei rifugiati, diventato in questi ultimi giorni tragicamente attuale, dopo quanto accaduto in Afghanistan – ha dichiarato il direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani – La piccola Amal rappresenta tutti i bambini sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie e alla ricerca di una vita serena e col desiderio di integrarsi in un nuovo mondo. Così com’è stato per Rosa Parks, la donna nera che è diventata il simbolo dei movimenti per i diritti civili, rifiutandosi nel 1955 di cedere il posto a un bianco su un autobus. Accogliere l’installazione di Ryan Mendoza e la sosta del percorso di Amal è il nostro piccolo segnale per sensibilizzare adulti e bambini alla tolleranza e all’inclusione ”.

Nella tappa a Palazzo Reale, dalle 18.30 alle 19.30, con una performance dal titolo “Amal perde la pazienza”, la marionetta è accolta in piazza del Plebiscito da un gruppo di tammorre coordinate da Valentina Ferraiuolo e dal canto di Marcello Colasurdo. La musica le dà modo di sfogare la sua stanchezza attraverso una ribellione da bambina con passi di danza antica. La spossatezza dovuta al viaggio e al ballo le fa perdere la pazienza, ma entrando nel Cortile d'Onore del Palazzo Reale, trova la casetta di legno di Rosa Parks, simbolo della protesta a favore dell'integrazione e si sente accolta. Nel Palazzo Reale trova a riceverla e a consolarla i bambini del Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi, e dalla musica dell’Orchestra Sanitansamble, composta da ragazzi e adolescenti e diretta dal maestro Paolo Acunzo, che la cullano dolcemente con le loro note.