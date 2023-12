A Napoli apre il primo centro comunale per gli anziani che soffrono di Alzheimer Il centro comunale, diurno, sarà inaugurato all’interno della Rsa San Giuseppe, ai Colli Aminei, zona collinare della città, mercoledì 20 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Apre a Napoli il primo centro comunale per gli anziani affetti dal morbo di Alzheimer. Mercoledì 20 dicembre il centro – che sarà soltanto diurno – verrà inaugurato all'interno della Rsa Villa San Giuseppe, in viale Colli Aminei, nell'omonimo quartiere collinare della città. Dal martedì al venerdì, in base alle attività proposte, nel centro saranno ospitati 24 anziani che soffrono di Alzheimer e di patologie ad esso collegate; il sabato, poi, gli ospiti potranno partecipare a un pranzo con la cooperativa sociale, gli operatori e i caregiver, per trascorrere un momento di convivialità.

Nel centro comunale per gli anziani affetti da Alzheimer si svolgeranno diverse attività: risveglio muscolare, riattivazione cognitiva e manuale, yoga della risata, laboratori di creta e argilla, ma anche lettura e teatro. Le attività saranno svolte da educatori, terapisti occupazionali, psicologi e specialisti.

"Sono molto felice di inaugurare questo spazio; una prima risposta alle tante, troppe famiglie che vivono questa malattia nella più totale solitudine e che non devono più sentirsi sole. Il progetto è sperimentale ma è fondamentale partire, strutturarsi e immaginare che in futuro questa sperimentazione possa raggiungere capillarmente tutti i quartieri" ha dichiarato Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli.