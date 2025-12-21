A Napoli allarme lampioni fulminati: l’elenco delle strade con scarsa illuminazione da Posillipo a Ponticelli

"Troppi lampioni fulminati, luci fioche e strade al buio in diverse zone di Napoli". A lanciare l'allarme è il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, durante l'ultima riunione dell'assemblea cittadina. Nel mirino, la pubblica illuminazione cittadina: "Un impianto vetusto – sottolinea il consigliere – non sostenibile e che trasmette luce fioca in tutta la città". Disagi che possono trasformarsi in rischio per la pubblica incolumità, favorendo incidenti stradali o cadute di pedoni. Il consigliere ha preparato un elenco di strade dove sono stati segnalati dai cittadini i lampioni fulminati. E ce n'è per tutti i quartieri della città, da est ad ovest, passando per Posillipo, Ponticelli, fino al Centro Direzionale.

L'elenco delle strade con scarsa illuminazione a Napoli

"Alla Riviera di Chiaia e in via Filangieri – incalza Paipais – diverse luci sono fulminate e non si interviene per la sostituzione a discapito della sicurezza dei pedoni. Con grossi disagi anche per il commercio. Importanti boutique della moda, che vestono Capi di Stato e vip sono costrette a fare i conti con strade al buio o scarsamente illuminate. In via Petrarca e via Argine, siamo in presenza di illuminazione fioca e schermata dagli alberi con la conseguenza di un pericolo per la viabilità che ad oggi registra sinistri anche mortali".

"A Pizzofalcone, Chiaiano, Centro Direzionale e in via Censi dell'Arco – aggiunge – l'illuminazione è completamente assente. Come gruppo consiliare di Forza Italia, da tempo stiamo monitorando questa situazione. Abbiamo proposto degli emendamenti per migliorare l'illuminazione pubblica. Restituiamo dignità e sicurezza alla città con la revisione completa dell'illuminazione in chiave sostenibile e di efficientamento energetico – conclude Paipais – In primis per la viabilità e sicurezza e, secondo, per un'accoglienza differente anche in vista dei prossimi eventi internazionali. In questa direzione, va la richiesta del gruppo consiliare di Forza Italia, con Iris Savastano e Salvatore Guangi". Le maggiori criticità si registrano, "anche al Centro direzionale, a Piazza Vanvitelli, a Via Caravaggio, a Via Cupa Toscanella, a Via dei Mille e a Corso Umberto che di sera sono completamente al buio con impianti di illuminazione inadeguati e obsoleti nonostante la presenza di attività commerciali e di strade a scorrimento veloce".

