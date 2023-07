A fuoco la Venere degli Stracci in piazza Municipio a Napoli: l’opera completamente distrutta Il rogo, di cui non si conoscono ancora le cause, è divampato alle prime luci di questa mattina: una nuvola di fumo nero si è stagliata sul porto e sul centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Brusco risveglio per i napoletani, soprattutto quelli che vivono in zona Porto, a ridosso del centro storico: alle prime luci di questa mattina, mercoledì 12 luglio, è andata a fuoco la Venere degli Stracci, l'opera di Michelangelo Pistoletto che era stata installata alla fine dello scorso mese di giugno in piazza Municipio. Intorno alle 5.30 l'installazione artistica è stata avvolta dalle fiamme, dalle quali si è innalzata una densa nuvola di fumo nero che si è stagliata su gran parte del centro cittadino: sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo.

Al momento, non si conoscono ancora le cause dell'incendio; saranno i rilievi dei pompieri e delle forze dell'ordine, nelle prossime ore, a determinarle, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza per acquisire elementi utili alle indagini.

Dell'opera, concepita da Pistoletto alla fine degli anni Sessanta, esistono varie versioni, tra cui una esposta al Museo Madre, il museo di arte contemporanea che sorge nel cuore di Napoli. La scultura installata in piazza Municipio era una riproduzione della "Venere con mela" dello scultore danese Bertel Thorvaldsen; a questa, sono affiancati degli stracci, dei vestiti messi alla rinfusa, che simboleggiano la contrapposizione tra la bellezza classica e il disordine della vita moderna.