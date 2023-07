Incendiata la Venere degli Stracci a Napoli, Fondazione Pistoletto: “Gara social a chi le dava fuoco” Secondo la Fondazione Michelangelo Pistoletto, autore dell’opera, negli ultimi giorni c’era una gara sui social per incendiare la statua. Il sindaco Manfredi ha annunciato che l’opera sarà installata nuovamente in piazza Municipio.

A cura di Valerio Papadia

Saranno le indagini delle forze dell'ordine a stabilire le cause e a individuare i responsabili dell'incendio che, all'alba di questa mattina, ha completamente distrutto la Venere degli Stracci, opera di Michelangelo Pistoletto installata in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Tra le piste più battute c'è ovviamente quella del rogo doloso; di questa ipotesi sembra essere convinta la Fondazione Michelangelo Pistoletto, secondo la quale, negli ultimi giorni, sui social network era nata una sorta di competizione tra bande di ragazzini tra chi avrebbe incendiato per primo l'opera. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere per capire cosa sia accaduto.

La Venere degli Stracci sarà installata nuovamente in piazza Municipio

Sul rogo è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: l'opera di Michelangelo Pistoletto sorge infatti di fronte a Palazzo San Giacomo, sede dell'amministrazione. Davanti ai resti dell'opera, il primo cittadino ha annunciato che la Venere degli Stracci si rifarà e sarà nuovamente posizionata nello stesso punto; l'artista biellese è già stato messo al corrente dell'accaduto e ha dato la sua disponibilità.

Una raccolta fondi tra i cittadini per rifare l'opera

Proprio sul riposizionamento dell'opera, il sindaco Manfredi ha precisato che verrà avviata anche una raccolta fondi, per rendere l'iniziativa popolare e coinvolgere la cittadinanza in maniera più attiva. Il primo cittadino è intervenuto anche sulla questione della mancata vigilanza, dichiarando che non si può controllare ogni angolo e di credere nella vigilanza sociale.