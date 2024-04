Incendio al campo nomadi di Scampia, enorme colonna di fumo nero su Napoli Rogo tossico al campo nomadi di Scampia. Arrivano i vigili del fuoco di Napoli. La denuncia di Borrelli (Avs) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questa notte al campo nomadi di Scampia a Cupa Perillo. Una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza, nell'area nord della città di Napoli. Ancora da chiarire le cause del rogo tossico, partito nei pressi del campo rom. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, grazie all'utilizzo delle autobotti in dotazione. A segnalare la vicenda il parlamentare ambientalista Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato le immagini dell'incendio sui suoi profili social, riportando la denuncia di un cittadino: "Deputato Borrelli abito a poca distanza del campo di Scampia. Stasera un nuovo rogo. Non ne possiamo più", il contenuto del post pubblicato da Borrelli.

Foto Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Sul posto i vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco di Napoli è iniziato questa notte per un incendio al campo nomadi di Cupa Perillo. I pompieri hanno terminato l'estinzione dei focolai alle 4 di questa mattina: coinvolti dalle fiamme una baracca in legno e materiali vari. Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche un escavatore, utile a spostare cumuli di rifiuti e materiale di risultato per bonificarli dai focolai residui.

La lotta ai roghi tossici in Terra dei Fuochi

Purtroppo, è ancora frequente nella zona cosiddetta della "Terra dei fuochi", la presenza di roghi tossici, nei quali spesso vengono bruciati rifiuti pericolosi, ingombranti, copertoni ed elettrodomestici. Le fiamme colpiscono spesso discariche abusive di immondizia, che sorgono in strade defilate e poco frequentate. Un modo, probabilmente, anche per abbattere i costi dello smaltimento legale dei rifiuti. Sulla Terra dei Fuochi, sulla quale per anni si è battuto don Maurizio Patriciello, il parroco anti-camorra di Caivano, sono in corso diverse operazioni delle forze dell'ordine, coordinate dalle Prefetture di Napoli e Caserta. Un'azione di contrasto che prosegue senza sosta e che si intensifica durante il periodo estivo, quando i roghi riprendono piede.