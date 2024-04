A fuoco un appartamento di Piscinola, intossicati dal forte fumo due fratelli

video suggerito

Un incendio è scoppiato ieri sera a Piscinola, nella zona nord di Napoli: le fiamme hanno riguardato un appartamento al primo piano di una palazzina in via Emilio Scaglione. Le fiamme hanno distrutto la camera da letto ed annerito le pareti del resto dell'appartamento. Non ci sono feriti: all'interno, al momento dell'incendio, c'erano solo due fratelli di 58 e 56 anni che vivono nell'appartamento. I due sono rimasti lievemente intossicati dal fumo sprigionato dall'incendio, e sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 subito arrivato sul posto assieme ai carabinieri della stazione di Capodimonte e ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme senza particolari problematiche. Le cause dell'incendio sarebbero verosimilmente di natura accidentale: ma le indagini sono ancora in corso. La palazzina non avrebbe subito altri danni, tanto che non è stato necessario disporre lo sgombero di altri inquilini che vivono nello stabile.

Un crollo ai Quartieri Spagnoli

Ieri vi era stato anche un crollo nella zona dei Quartieri Spagnoli di Napoli, nei pressi dei Gradini San Matteo a Toledo: dalle prime ricostruzioni, sarebbe crollata la parete della facciata esterna di tufo in corrispondenza dell'ultimo piano di un palazzo. Proprio a causa del crollo, era stato tranciato un tubo del gas con annessa fuga di metano, per fortuna subito bloccata dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Per precauzione una decina di famiglie che vivono nella palazzina sono state fatte sgomberare, mentre sono in corso di monitoraggio le condizioni dell'edificio attiguo e di alcuni "bassi" napoletani che si trovano di fronte.