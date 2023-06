La Venere degli Stracci di Pistoletto sarà installata in piazza Municipio a Napoli La ‘Venere degli Stracci’ di Michelangelo Pistoletto sarà installata in piazza Municipio a Napoli a partire da mercoledì 28 giugno.

A cura di Redazione Napoli

Sarà una sorpresa o no, per i napoletani che si troveranno a passare per piazza Municipio? Qualcuno sicuramente farà battute o rimandi all'emergenza rifiuti che la capitale del Sud ha vissuto, anzi ha subìto, qualche tempo fa. Ma l'arte contemporanea è anche questo: provocazione, rimandi, suggestioni, dibattito, scontro.

L'appuntamento è per mercoledì 28 giugno: per allora la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà installata in piazza Municipio a Napoli. Oggi, sabato 24, sono cominciate le operazioni di allestimento dell'installazione che fa parte del programma di arte contemporanea all'aperto voluto dal Comune per l'estate 2023. Un viaggio, intitolato "Napoli contemporanea", curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e i musei, che vedrà protagonisti diversi artisti ed è iniziato ieri, con l'inaugurazione dell'installazione di Antonio Marras "Questi miei fantasmi", concepita per gli spazi di Vicoletto San Pietro a Majella e delle Rampe del Salvatore.

L'opera dell'artista biellese è del 1967 e ve ne sono varie versioni, una delle quali al Madre, il Museo d'arte contemporanea Donnaregina. Si tratta d'una scultura in acciaio, riproduzione della statua "Venere con mela" dello scultore neoclassico danese Bertel Thorvaldsen, affiancata da una montagna di stracci. Perché quest'accostamento? È la contrapposizione tra le forme dell'arte classica e il caos, il disordine della vita moderna.