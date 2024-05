Festa alla ricevitoria Bella ‘Mbriana: qui vinto il Superenalotto da 101 mln: “Speriamo sia napoletano” Nella ricevitoria di via Toledo è festa per la maxi vincita al Superenalotto da 101 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Festa per la super vincita al Superenalotto a Napoli / foto Fanpage.it

«Speriamo sia qualcuno di Napoli ad aver vinto, anche se da noi in verità vengono molti turisti. Come messaggio al vincitore diciamo: non ti dimenticare di noi!». Salvatore Gaspari, il titolare della tabaccheria "Bella ‘mbriana" di via Toledo, dove ieri è stata realizzata una vincita al Superenalotto da 101 milioni di euro con un 6 azzeccato grazie a una scheda di soli 2 euro, per un giorno si mette nei panni del signore del cavalluccio rosso del film "Così parlò Bellavista", ripetendo le stesse parole ad ogni giornalista che viene a chiedergli un commento sulla schedina vincente.

Ieri sera, saputo dell'ingente vincita con una schedina dall'importo minimo, Gaspari non ha riaperto l'esercizio commerciale, rimandando i festeggiamenti a stamattina: bottiglia di spumante e cartelli d'ordinanza per ribadire che questa è la ricevitoria più fortunata in assoluto di Napoli.

Qualcuno ironizzando si chiedeva se chissà, magari tra i clienti che stamattina festeggiavano, vi fosse anche il fortunato vincitore. Ma niente, non vi sono indizi: il titolare della vincita non è in possesso del "moviolone" di un altro addetto, quello di un celebre film con Lino Banfi, "Al Bar dello Sport", incentrato proprio su una vittoria al gioco (all'epoca era al Totocalcio). "Bella ‘Mbriana", è affollato da giorno a sera da giocatori di ogni tipo, gli abituali (purtroppo il tema della ludopatia è qualcosa di serio che occorre tenere sempre bene a mente quando si parla di gioco) che arrivano dal Cavone alle spalle di piazza Dante ma anche da Pignasecca e Quartieri Spagnoli, così come anche da moltissimi occasionali.

Si tratta dei turisti, sono soprattutto persone di una certa età che nel "pacchetto Napoli" oltre sfogliatella, corniciello rosso, pizza e maglia azzurra mettono anche una piccola speranza, quella di vincere giocando un biglietto del Lotto o una schedina del Superenalotto. E forse, qualcuno, venerdì sera, ha realizzato quel sogno.

Via Toledo, festa per la super vincita al Superenalotto a Napoli / foto Fanpage.it