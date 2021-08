A Castellammare arriva Esmeralda, yacht del patron di Easy Jet: costa 250mila dollari a settimana L’imbarcazione di lusso, lunga circa 62 metri, ha fatto tappa a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: lo yacht è di proprietà di Polys Haji-Ioannou, patron di Easy Jet insieme al fratello, Stelios Haji-Ioannou. Lo yacht Esmeralda, costruito nel 1981, può ospitare fino a 22 persone in 11 cabine: noleggiarlo costa fino a 250mila dollari a settimana.

A cura di Valerio Papadia

Se sulla terraferma, nelle località turistiche della Campania, stiamo assistendo nelle ultime settimane a un considerevole viavai di personaggi famosi – Ben Affleck e Jennifer Lopez, Katy Perry e Orlando Bloom, solo per citarne alcuni – al largo delle coste sfilano gli yacht, vere e proprie città galleggiante, con i quali spesso e volentieri i suddetti vip arrivano. Ecco che a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, ha fatto capolino lo yacht Esmeralda, di proprietà del cipriota Polys Haji-Ioannou, patron della compagnia aerea Easy Jet, fondata dal fratello Stelios Haji-Ioannou: i due sono i figli di Loucas Haji-Ioannou, noto armatore greco-cipriota, deceduto nel 2008.

Esmeralda, yacht di lusso made in Italy

Lungo quasi 62 metri, lo yacht Esmeralda è un'imbarcazione ovviamente di lusso, interamente made in Italy: è stato infatti costruito nel 1981 – con una ristrutturazione nel 2000 – nei cantieri di Codecasa, azienda di Viareggio, mentre sia gli interni che gli esterni sono stati progettati dallo Studio de Jorio di Genova. Dotato di 11 cabine – tra cui una suite – in navigazione lo yacht Esmeralda può ospitare 22 persone (più 19 membri dell'equipaggio), mentre in porto, per ricevimenti privati e feste, gli ospiti possono diventare 150. Tra le dotazioni di lusso dello yacht, ci sono vasche idromassaggio e palestre.

Quanto costa noleggiare lo yacht Esmeralda

Concedersi una vacanza su uno yacht di lusso come Esmeralda è possibile, ma naturalmente non è alla portata di tutti. Noleggiare l'imbarcazione del patron di Easy Jet, in estate, costa 230mila dollari a settimana in bassa stagione, mentre la tariffa aumenta a 250mila dollari a settimana in alta stagione.