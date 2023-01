Malore alla guida, autista del bus si schianta contro albero Incidente circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Villaricca, in direzione Lago Patria.

A cura di Redazione Napoli

Dramma sfiorato nella notte: autista dell'AMM che questa notte per cause ancora sconosciute – probabilmente per un malore – ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero.

L'incidente è avvenuto sulla circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Villaricca, in direzione Lago Patria.

Il bus al momento dell'impatto non trasportava passeggeri.

Il dipendente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove si trova attualmente ricoverato, sotto osservazione, in condizioni stabili.

In una nota il sindacato Usb commenta quanto avvenuto: «L'ennesimo infortunio sul lavoro in un comparto – quello dei trasporti – sempre più a rischio incidenti a causa delle scarse condizioni di sicurezza delle strade e sul luogo di lavoro, a cominciare dal certificato forte livello di stress tra i conducenti, divenuto oramai insostenibile e fuori controllo. Siamo vicini al nostro collega e alla famiglia, gli auguriamo una rapida guarigione e soprattutto di rivederlo nuovamente sorridente alla guida dei mezzi ANM. Restiamo in attesa di conoscere le dinamiche esatte dell'incidente che, solo fortunatamente, non hanno avuto conseguenze ben più gravi».