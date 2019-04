"La delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria e lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente malessere sociale richiederebbero un governo solido, politicamente coeso, libero da condizionamenti privati e immune anche solo dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali". È questo uno dei passaggi del testo della mozione di sfiducia depositata dal Partito democratico al Senato. I Dem denunciano che gli "Italiani sono più indebitati e isolati nel mondo".

L'intenzione di presentare una mozione di sfiducia al governo Conte per il caso Siri, il sottosegretario ai Trasporti ed esponente della Lega indagato per corruzione, i dem l'avevano già preannunciata nei giorni scorsi, chiedendo al presidente del Consiglio di fornire spiegazioni: "Conte venga in aula a spiegare lo stato della situazione relativa al sottosegretario Siri. Il braccio di ferro tra Lega e M5S impone al presidente del Consiglio immediati chiarimenti anche sulla reale salute della coalizione. A questo proposito, il Pd deposita una mozione di sfiducia al Governo Conte, perché questo continuo braccio di ferro fra Lega e M5S fa ulteriori danni al Paese", aveva detto il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

"Il caso Siri pone un problema enorme: il rischio che interessi opachi, vicini alla mafia possano essersi avvicinati ai palazzi del potere, addirittura a palazzo Chigi. È per questo motivo che abbiamo chiesto al presidente Conte di venire a riferire in Aula", ha detto oggi Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, al Giornale radio Rai (Radio1). Sulla mozione di sfiducia ha spiegato: "La sfiducia va al di là dei singoli episodi. Li mette tutti insieme e alla fine valuta semplicemente un fatto: la crisi è già in atto, questa maggioranza non esiste più, se non per condannare l'Italia a un immobilismo sempre più evidente con la possibilità, ormai certezza, di un aumento delle tasse nei prossimi mesi".