"Conte venga in aula a spiegare lo stato della situazione relativa al sottosegretario Siri. Il braccio di ferro tra Lega e M5S impone al presidente del Consiglio immediati chiarimenti anche sulla reale salute della coalizione. A questo proposito, il Pd deposita una mozione di sfiducia al Governo Conte, perché questo continuo braccio di ferro fra Lega e M5S fa ulteriori danni al Paese". Lo ha fatto sapere il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. Il sottosegretario Armando Siri è indagato per corruzione, in un'inchiesta che coinvolge anche un imprenditore dell'eolico, Vito Nicastro, vicino a Cosa Nostra, e l'ex deputato di Forza Italia Paolo Arata. La notizia ha provocato un terremoto nel governo, al punto da spingere le opposizioni a chiedere chiarimenti.

"Bene l'annuncio del Presidente Marcucci sulla mozione di sfiducia. L'Italia è paralizzata da continui litigi di due ‘alleati complici' dello sfascio", ha commentato su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Sono uniti solo dalle poltrone che occupano, ma non hanno nessuna idea sul futuro del Paese che ha bisogno di lavoro, investimenti infrastrutture e in maniera sempre piu' evidente di una politica estera. Il teatrino delle polemiche deve finire. Stanno governando insieme male e il Paese paga un prezzo immenso". Fonti del Pd hanno riferito che ieri Nicola Zingaretti ha sentito i capigruppo di Senato e Camera, Marcucci e Delrio, chiedendo loro di predisporre il provvedimento annunciato oggi.

Per il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si tratta di una mossa sbagliata: "Da due giorni il governo è dilaniato dalla vicenda del sottosegretario Armando Siri. E ancora una volta sono venute allo scoperto le profonde, abissali differenze di un esecutivo dove al garantismo della Lega si contrappone il giustizialismo dei Cinquestelle. Ecco perché è impossibile continuare con questo esperimento, perché siamo davanti a due concezioni antitetiche della persona: quella realmente rispettosa dei diritti e delle garanzie così come scolpita nella nostra Costituzione e quella giustizialista e forcaiola dei Cinquestelle. Il Pd ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti del governo sulla base di un sospetto, prima ancora che cominci un processo? E' il solito drammatico errore della sinistra. Come sempre, fedele alla sua storia, Forza Italia lavorerà per sconfiggere questo governo con gli strumenti della democrazia e non certo cavalcando vicende giudiziarie o avallando quelle che frequentemente si sono rivelate indebite intrusioni di certa magistratura nella politica".