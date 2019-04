Il sottosegretario leghista per le Infrastrutture e senatore della Lega Armando Siri è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. Si ipotizza uno scambio di favori e denaro per agevolare aziende considerate vicine a Vito Nicastri, di Alcamo (Trapani), il "re" dell'eolico ai domiciliari perché ritenuto vicino all'entourage del superlatitante Matteo Messina Denaro.

Le accuse

Secondo l'accusa, Siri avrebbe ricevuto denaro per modificare un norma da inserire nel Def 2018 che avrebbe favorito l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Norma che non è mai stata approvata. Siri secondo le accuse si sarebbe avvalso dell'aiuto dell'ex deputato di Forza Italia Paolo Arata, responsabile del programma della Lega sull'Ambiente e indagato dalla Procura per concorso in corruzione. Il Corriere della Sera scrive che per favorire l’approvazione della legge gli erano stati promessi in cambio 30mila euro.

La reazione del leghista

"Non ne sono niente, non so se ridere o piangere. Io non mi sono mai occupato di eolico in tutta la mia vita. Sono senza parole”, ha detto all’Adnkronos il sottosegretario Siri. "Non so assolutamente niente, non ho idea di cosa siano tutte queste cose", ha aggiunto. "Cado dalle nuvole, non mi è stato notificato nulla ma sono tranquillo, non mi sono mai occupato di queste cose", aggiunge. "Non so assolutamente chi sia questo imprenditore coinvolto, non mi sono mai occupato di energia e non so davvero chi sia questa persona, credo che si tratti di un errore di persona. Sono allibito".

Chi è Armando Siri

Armando Siri è il consigliere economico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'ideologo della Flat Tax, quattro anni fa patteggiò una condanna per bancarotta. Candidato alle ultime politiche con la Lega al Senato, è stato eletto nel collegio dell'Emilia-Romagna.