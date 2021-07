A cura di Filippo M. Capra e Giorgia Venturini

Zero morti Covid in Lombardia oggi venerdì 2 luglio 2021. Non succedeva dal 6 ottobre del 2020, poco prima del picco della seconda ondata Covid dell'autunno dello scorso anno. Da allora i decessi erano andati ad aumentare fino a superare i 100 morti al giorno. Poi i numeri erano ritornati nuovamente a calare, fino ad oggi quando la notizia degli zero morti in regione, come annunciato dalla vice presidente della Lombardia Letizia Moratti, aggiunti ai dati confortanti da zona bianca, fanno piano piano sperare in un ritorno alla normalità.

La campagna vaccinale ha giocato un ruolo fondamentale

Un ruolo fondamentale per il miglioramento delle condizioni lo ha avuto la campagna vaccinale: l'obiettivo raggiunto e mantenuto delle 100mila somministrazioni ha dato una accelerata nella lotta al Coronavirus. Già da giorni infatti i decessi a causa del virus erano scesi sotto ai cinque al giorno. Come dichiarato anche dalla Moratti, però, la bella notizia odierna non deve essere vista come la fine della pandemia, motivo per cui occorrerà mantenere i comportamenti corretti in rispetto delle disposizioni anti contagio.

Lombardia a zero morti per la prima volta nel maggio 2020

Dall'inizio della pandemia la prima volta che in Lombardia si erano registrati zero decessi era stata domenica 24 maggio 2020. L'illusione di iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel però era durata solo pochi minuti: "Questo è un dato che bisogna prendere con le pinze – aveva detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo". Oggi però non ci sono dubbi: non si tratta di una domenica e non siamo nel pieno di una ondata del virus. Oggi realmente in Lombardia non ci sono stati morti Covid.

Soddisfatto anche il presidente della Regione Fontana che ha dichiarato: "Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire".

Resta ancora la preoccupazioni delle varianti

In questo periodo però non bisogna abbassare la guardia: a preoccupare ancora sono le varianti, come ha precisato la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. Quella maggiormente diffusa resta la variante Alfa, altrimenti nota come inglese, al 64 per cento. Salgono i positivi contagiati dalla variante indiana, che si differenzia in Delta e Kappa: la prima vale il 3,2 per cento di tutti i contagiati, la seconda lo 0,8. Stabili, per il momento, i contagi derivanti dalla variante brasiliana, nota come Gamma, e sudafricana, che sono rispettivamente l'uno e il due per cento del totale. Da tenere sotto controllo, invece, la Delta Plus, attualmente "under investigation" da parte delle autorità sanitarie.