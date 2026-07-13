Youssef Rama Abdelaziz, ucciso a 19 anni a Crema: trovato nel fiume Adda la possibile arma del delitto

I carabinieri hanno trovato un coltello nel fiume Adda, che potrebbe essere questo che è stato utilizzato per accoltellare Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso a Crema.

È stata ritrovata la presunta arma del delitto utilizzata per uccidere Youssef Rama Abdelaziz, il ragazzo di 19 anni che è stato ucciso nella serata di sabato 11 luglio a Crema. I carabinieri del nucleo radiomobile di Crema, insieme ai vigili del fuoco, l'hanno trovata nel fiume Adda: si tratta di un coltellaccio a punta.

L'omicidio è avvenuto sabato sera. Il 19enne, dopo aver festeggiato il fatto che proprio oggi sarebbe stato il primo giorno di lavoro in un'azienda della provincia di Bergamo, sarebbe stato raggiunto dai tre. Il gruppo avrebbe organizzato presumibilmente un agguato: lo avrebbe trovato non lontano dal centro cittadino, trascinato in una strada limitrofa e poi accoltellato. Il trio sarebbe poi fuggito, lasciando il 19enne a terra. È stato poi lanciato l'allarme, ma il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Youssef Rama Abdelaziz

I carabinieri, subito dopo le prime ricerche, avrebbe trovato il gruppo e proceduto con l'arresto. Per gli inquirenti, il delitto sarebbe stato pianificato. Potrebbe trattarsi di una presunta resa dei conti legata allo spaccio di droga e al controllo del territorio.

Il rinvenimento dell'arma del delitto è stato resto possibile grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso alcuni tratti del percorso che i tre giovani, arrestati con l'accusa di omicidio, hanno percorso dopo il delitto. Nei video, infatti, si vede il veicolo che lascia Crema, comune in provincia di Cremona, e si dirige verso la provincia di Milano. Per farlo, attraversa il ponte della strada provinciale 415 che si trova sull'Adda.

I militari hanno, fin da subito, sospettato che potessero aver gettato il coltello in un cassonetto della spazzatura lungo la strada o nel fiume. Quando sono arrivati sul ponte, hanno osservato l'acqua e notato un oggetto che aveva la forma di un coltello. Hanno quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Crema e Lodi, che insieme al nucleo sommozzatori di Milano, hanno recuperato l'arma. Adesso, questa, sarà sottoposta a tutti gli accertamenti scientifici necessari.