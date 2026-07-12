Ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate davanti a un supermercato a Crema: indagano i carabinieri

Un 19enne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella serata dell’11 luglio davanti a un supermercato a Crema (in provincia di Cremona). I carabinieri indagano per risalire ai responsabili dell’agguato.

Un 19enne è morto nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Crema (in provincia di Cremona). Poco prima, il giovane era stato accoltellato in città, nel piazzale di un supermercato. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni erano disperate. I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e controllato se qualche telecamera di sorveglianza possa aver filmato quanto accaduto. L'omicidio sembrerebbe collegato a questioni di rivalità tra bande di spacciatori.

Quello che sembrerebbe essere stato un agguato è andato in scena intorno alle 23 di sabato 11 luglio nel piazzale del parcheggio del supermercato di viale Repubblica a Crema. Il 19enne, Youssef Rama Abdelaziz di origine egiziana e residente in città, è stato soccorso dopo essersi accasciato a terra. Il ragazzo aveva diverse ferite da arma da taglio al torace, almeno tre fendenti al costato, e aveva provato ad allontanarsi mentre continuava a sanguinare. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, dove poco prima della mezzanotte e mezza i medici hanno dichiarato il suo decesso.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri, il 19enne avrebbe fatto parte del gruppo di quattro persone che un paio di settimane fa aveva presidiato l'atrio di una casa popolare per fronteggiare alcuni membri di una famiglia che abita lì. Si tratterebbe di questioni di droga, probabilmente legate al controllo di un territorio di spaccio. Uno di loro poche ore dopo era stato denunciato dai carabinieri per detenzione di arma e poi arrestato per spaccio.