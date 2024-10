video suggerito

Viene travolto da un albero che stava tagliando: 54enne ricoverato in condizioni gravissime Un 54enne di Tirano (Sondrio) è rimasto schiacciato sotto un albero che stava tagliando. L'uomo è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale e le sue condizioni sarebbero critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 54enne è rimasto gravemente ferito dopo che una pianta lo ha schiacciato in Valtellina. L'uomo, nella mattinata di oggi domenica 20 ottobre, stava tagliando alcuni alberi in un terreno di sua proprietà nel territorio comunale di Tirano (in provincia di Sondrio), quando uno di questi lo ha investito. Trasportato con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia, il 54enne è ora ricoverato in prognosi riservata.

Per liberare il 54enne è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tirano, affiancati da alcuni volontari. Il 54enne era rimasto schiacciato da una delle grosse piante che stava tagliando nel terreno di sua proprietà che si trova lungo la strada che porta a Trivigno, frazione di Tirano, al confine con la Svizzera. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e con l'elicottero che è stato fatto decollare dalla base aerea di Caiolo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 del 20 ottobre e subito il 54enne è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravissime, ma la prognosi è ancora riservata. Per questo motivo non si hanno ancora notizie più precise circa il suo stato di salute. Sulla dinamica di quanto accaduto saranno eseguiti ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Tirano. I militari, intanto, hanno eseguito i rilievi del caso.