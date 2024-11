video suggerito

Treno deraglia alla stazione di Sondrio e finisce contro il paraurti in cemento: ferito il macchinista Un treno si è schiantato contro il paraurti in cemento di un binario morto alla stazione di Sondrio all’alba di oggi, 7 novembre. Il convoglio si è fermato a circa un metro dalla recinzione sopra un sottopasso stradale. Ferito lievemente il macchinista 34enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il treno deragliato a Sondrio (foto da Facebook – Lello Iava)

Un incidente avvenuto all'alba di oggi, giovedì 7 novembre, alla stazione di Sondrio ha causato un blocco della circolazione ferroviaria che sta portando a ritardi alle corse di tutta la mattinata. Intorno alle 5:15, infatti, un convoglio di Trenord durante la fase di manovra si è schiantato contro il paraurti in cemento di un binario morto fermandosi a circa un metro dalla recinzione che si trova all'altezza del sottopasso di via Carducci. Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma è probabile che si sia trattato di un guasto tecnico che ha portato il treno a imboccare il binario sbagliato. Ferito lievemente il macchinista, un 34enne, che era l'unica persona a bordo in quel momento.

L'incidente alla stazione di Sondrio ha portato a un blocco della circolazione dei treni nella tratta con la stazione di Tirano durato fino alle 8:45. Le corse cancellate sono state diverse, comprese quelle dirette a Milano Centrale. Una volta che i tecnici della Rete ferroviaria italiana hanno terminato gli accertamenti, il traffico ha ripreso a scorrere anche se le conseguenze dei vari ritardi si sono sentiti anche nel resto della mattinata e si prevedono anche per il pomeriggio.

Intanto, a Sondrio si cerca di capire cos'è accaduto. L'ipotesi più probabile è che a causa di un guasto tecnico il treno non sia riuscito a imboccare il binario giusto in fase di manovra, finendo su uno morto. Il macchinista, inoltre, non avrebbe fatto in tempo a fermare il convoglio prima dell'impatto contro il paraurti ferroviario in cemento. Questa barriera, rimasta incastrata sotto il treno, è riuscita a fermare la corsa del mezzo evitando che precipitasse in strada all'altezza del sottopasso di via Carducci.

Leggi anche Sesto San Giovanni, 44enne investito e ucciso da treno per Chiasso mentre attraversa binari

Al momento dello schianto, a bordo c'era solo il macchinista di 34 anni. Il giovane è stato, poi, soccorso dai sanitari arrivati sul posto con un'ambulanza di Valtellina Soccorso ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Sondrio per altri accertamenti. Il 34enne avrebbe riportato traumi al collo e a una gamba.