Auto resta incastrata nel passaggio a livello, la donna riesce a scappare ma dimentica il cane

A Villa di Tirano (Sondrio) martedì 8 ottobre c'è stato un incidente tra un auto e un treno. La conducente è riuscita ad abbandonare la vettura pochi istanti prima della collusione, ma si è dimentica all'interno il cagnolino che è morto nell'impatto con il treno.

A cura di Carlo Coi

La foto dell'impatto è stata prese da un video su Facebook, l'immagine del cane è di repertorio

Nella prima serata di martedì 8 ottobre, a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, si è registrato un incidente tra un treno e un'auto rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello. I passeggeri dell'autovettura sono riusciti ad allontanarsi pochi attimi prima di essere travolti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. La conducente è stata soccorso da un'ambulanza perché in preda a uno stato di shock causato dalla perdita del suo amato cagnolino, che è stato ucciso dalla collusione.

La dinamica dell'incidente

Il convoglio in transito ha travolto e trascinato per diverse centinaia di metri la vettura rimasta intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello di Villa di Tirano. Secondo le forze dell'ordine la conducente della Kia Rio, una donna di 47 anni, avrebbe tentato di superare il passaggio a livello proprio mentre le sbarre si stavano abbassando, non essendoci riuscita ha tentato in tutti i modi di far rallentare il pilota prima che ci potesse essere l'impatto.

I due passeggeri dell'auto vedendo il treno a pochi metri di distanza hanno abbandonato l'abitacolo dimenticandosi del cagnolino che viaggiava con loro sui sedili posteriori. Per il cucciolo l'impatto è stato cruciale. Ai Vigili del Fuoco è toccato l'arduo compito di estrarre dalle lamiere il corpo senza vita dell'animale.

I disagi alla circolazione

Le forze dell'ordine continuano a indagare per ricostruire la vicenda. Tuttavia, al momento, non si conosce con certezza il motivo per cui la vettura si trovasse lì.

Le conseguenze sulla circolazione sono state molteplici, Trenord (la società che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia) è stata costretta a bloccare il servizio per tutto il corso della serata. In particolare è stato bloccato il transito dei treni nelle stazioni di Tresenda, Aprica, Teglio e Tirano.