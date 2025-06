video suggerito

Treno travolge un'auto bloccata al passaggio a livello di Asola: salva la donna al volante Un treno della tratta Parma – San Zeno ha urtato un'auto che era rimasta bloccata al passaggio a livello di Asola (Mantova). Alla guida della vettura c'era una donna di 71 anni che è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo.

A cura di Enrico Spaccini

Il treno che ha colpito l’auto ad Asola (foto da carabinieri)

Un treno ha travolto un'auto che era rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello ad Asola (in provincia di Mantova). È accaduto nella mattinata di oggi e alla guida della vettura c'era una donna di 71 anni che, con la giusta prontezza, è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo. Il convoglio della tratta Parma – San Zeno è arrivato a velocità non elevata, ma ha comunque danneggiato gravemente la parte anteriore dell'auto. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per quasi cinque ore e nel pomeriggio è tornata a riprendere gradualmente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 ad Asola al passaggio al livello sulla strada per Cadimarco. Stando a quanto emerso, una 71enne stava attraversando i binari con la sua auto quando le sbarre, scendendo, l'hanno bloccata. Non riuscendo più a proseguire, l'anziana ha deciso di abbandonare il veicolo lasciandolo là. Poco dopo è sopraggiunto un treno che, nonostante la bassa velocità, ha comunque danneggiato seriamente la vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area, mentre i carabinieri della Stazione locale insieme al personale della polizia ferroviaria di Cremona hanno eseguito i rilievi del caso e accertato la dinamica di quanto accaduto. Per permettere le varie operazioni, la tratta ferroviaria tra Redemello Sopra e Piadena è stata chiusa e questo ha portato alla cancellazione di diverse corse. Come comunicato da Trenord, la circolazione ferroviaria della direttrice è ripresa intorno alle 16.