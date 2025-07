Una persona è stata travolta e uccisa da un treno sulla linea Asso-Milano: linea ferroviaria in tilt

Incidente a Ponte Lambro (Como): una persona è stata travolta e uccisa dal treno 612 (Asso 05:33 – Milano Cadorna 06:53). La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente per consentire tutte le operazioni di soccorso e per i rilievi.

Nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, a Ponte Lambro, comune che si trova in provincia di Como, si è verificato un incidente lungo la linea ferroviaria Asso-Milano: una persona è stata infatti travolta da un treno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118: per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 5.46 del mattino nel tratto di via Giacomo Matteotti. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo o se la persona abbia attraversato i binari. Dopo l'incidente, sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due automediche e un'ambulanza.

Nonostante il loro tempestivo intervento, non è stato possibile far niente altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento, non sono state date informazioni relative alla sua identità. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Ovviamente per consentire tutte le operazioni, è stata bloccata temporaneamente la circolazione ferroviaria.

Leggi anche Treno travolge e uccide una 54enne alla stazione di Vittuone, sospesa la linea tra Novara e Rho

Alle 8.54 infatti è stato annunciato che, a causa dell'investimento di una persona da parte del treno 612 (Asso 05:33 – Milano Cadorna 06:53), la circolazione tra Erba e Asso è sospesa: "Nella tratta interrotta previsto servizio bus che effettua spola tra Erba e Asso. I treni circolano tra le stazioni di Erba e Milano. Per ridare regolarità al servizio è necessario cancellare i seguenti treni: – 1622 (Asso 07:02 – Milano Cadorna 08:23) – 1615 (Milano Cadorna 07:09 – Asso 08:31) – 628 (Asso 08:33 – Milano Cadorna 09:53)".