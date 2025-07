Travolto e ucciso da un treno a Desio: morto un ragazzo di 28 anni

Nella giornata di oggi, venerdì 18 luglio 2025, un ragazzo di ventotto anni è stato travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Desio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Il 28enne è stato colpito lungo la linea Monza-Seregno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza e un'automedica. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo o di un incidente. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti.

A causa dell'episodio e per svolgere tutte le operazioni del caso, ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. È stata interrotta la linea suburbana S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate nel tratto tra Monza e Seregno. Ci sono state conseguenze anche per i treni diretti a Como San Giovanni o in partenza dalla città. Per questo motivo, Trenord ha consigliato di usare i treni della linea Ferrovie Nord da Como Lago verso Milano Cadorna.