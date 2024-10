Coppia resta incastrata con l’auto nel passaggio a livello, il sindaco: “Quella barriera è pericolosa, chiuderà”

video suggerito

Un'automobile è rimasta incastrata in un passaggio livello in provincia di Sondrio. La conducente e il passeggero sono riusciti a scappare, ma purtroppo è morto la cagnolina che si trovava all'interno. La sindaca ha detto: "Quello così come altri passaggi a livello sono pericolosi".

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 ottobre una coppia è rimasta incastrata in un passaggio a livello di Villa di Tirano, comune che si trova in provincia di Sondrio. Hanno poi visto sopraggiungere un treno che arrivava da Sondrio e sono scappati appena in tempo, ma non sono riusciti a salvare il cane che purtroppo è morto nonostante il macchinista abbia cercato di frenare. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

"Quello, così come altri passaggi a livello che insistono sul territorio comunale di Villa di Tirano, sono pericolosi perché chi si immette sulla Statale non ha spazio né visibilità ed è costretto ad attendere sui binari che la 38 sia libera", ha raccontato il sindaco Franco Marnatelli Colombin in un'intervista al quotidiano Il Giorno.

Come spiegato dal primo cittadino, le sbarre si erano abbassate per segnalare il passaggio del treno: "I due sull'auto poi travolta si trovavano già sui binari pronti per immettersi sulla Statale e da quella posizione non si sono accorti del semaforo rosso, alle proprie spalle, che segnalava l'abbassamento delle sbarre. Una volta vi era anche un segnale sonoro, ora non più".

Quel passaggio a livello sarà presto eliminato: "Già prima di fine 2024 partiranno le prime due gare di affidamento dei lavori. Tranne il passaggio di Stazzona, gli altri spariranno tutti. Tra pochi giorni si terrà la conferenza di servizi proprio per quello dell’incidente di martedì e prevedo che le opere per la costruzione del sottopasso carraio e ciclopedonale che andrà a sostituirlo potranno prender il via nel secondo semestre del 2025".