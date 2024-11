video suggerito

Donna muore travolta da un treno in Brianza: 130 passeggeri evacuati dalle carrozze In Brianza una donna di cinquant'anni è stata travolta da un treno: i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i passeggeri che erano sulle carrozze.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri domenica 3 novembre in Brianza una donna di cinquant'anni è stata travolta da un treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza e gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, i soccorsi sono intervenuti nei pressi del passaggio a livello di via Osculati. La donna è stata investita da un treno della linea S8: si tratta di un convoglio che porta verso il Lago e che collega precisamente Monza a Lecco.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Non è chiaro infatti se si sia trattato di un gesto estremo o un incidente. Il conducente del treno non è riuscito a fermare la corsa in tempo. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato gli operatori sanitari: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Nel frattempo gli agenti della questura di Milano e della polizia ferroviaria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno fatto evacuare dalle carrozze circa 130 passeggeri che erano rimasti bloccati sul treno. Dopo diverso tempo, è stato possibile ripristinare la circolazione.