Incidente ferroviario a Mantova, uomo travolto da un treno: è morto

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 26 novembre, si è verificato un incidente ferroviario a Mantova e precisamente in via Oslavia. Un uomo è finito sui binari della stazione ed è stato travolto da un treno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto alle 8.27. Un uomo è stato investito dal treno che stava transitando proprio in quel momento. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), appena ricevuta la segnalazione, ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate.

Per il momento non sono state diffuse le sue generalità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto capire se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente. Per consentire tutte le operazioni, è stata chiusa l'area con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Una volta concluse le attività di messa in sicurezza e di raccolta di elementi utili alle indagini, è stata ripristinata la circolazione.