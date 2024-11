video suggerito

Travolto da un treno in zona Rogoredo a Milano: morto un uomo Incidente ferroviario alla stazione Rogoredo a Milano: un uomo di 51 anni è stato travolto e ucciso da un treno.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre, si è verificato un incidente ferroviario nella stazione Rogoredo a Milano: un uomo è stato investito dal treno 24146 partito da Lodi e diretto a Saronno ed è morto. Come riportato sul portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'episodio si è verificato alle 14.30. La centrale operativa ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Sono intervenute anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno recuperato l'uomo e lo hanno ai medici. Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento si sa solo che la vittima aveva 51 anni. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è chiaro, per ora, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Ovviamente per consentire tutte le operazioni, ci sono stati rallentamenti alla circolazione sul nodo di Rogoredo. Il treno coinvolto nell'incidente è stato soppresso. Il convoglio 241555, partito da Saronno e diretto a Lodi, è partito da Milano Bovisa. Alcuni treni hanno poi subito ritardi fino a quindici minuti. Una volta concluse tutte le attività da parte dei soccorsi e delle forze dell'ordine, la circolazione è stata ripristinata.