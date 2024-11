Trovato un cadavere sui binari della stazione di Lambrate a Milano: indagini in corso

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre, un uomo è stato trovato un cadavere di un uomo nella stazione di Lambrate a Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Il ritrovamento è avvenuto alle 13.47 di oggi pomeriggio. Non è chiaro se l'uomo sia stato travolto o meno da un treno. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia ferroviaria e il personale di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Gli investigatori stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario: "La circolazione della direttrice è interrotta per accertamenti delle forze dell'ordine nei pressi della stazione di Milano Lambrate". E anche Rfi: "Nel nodo di Milano, dalle ore 14, circolazione ferroviaria sospesa a Milano Lambrate per rinvenimento cadavere. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti". Una volta conclusi i rilievi, riprenderà la circolazione.