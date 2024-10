video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo a Milano: si cerca di risalire all’identità Ieri pomeriggio a Milano è stato trovato il cadavere di un uomo: a notarlo sono stati alcuni passanti. Per il momento non si conosce l’identità della vittima. Indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, è stato trovato il cadavere di un uomo in via Rizzoli, in zona Parco Lambro a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la telefonata al numero unico d'emergenza 112 è arrivata pochi minuti prima delle 18: a telefonare sono stati alcuni passanti che hanno notato il cadavere e hanno subito chiesto l'intervento dei soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato immediatamente i medici e i paramedici con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso: non c'era più nulla da fare. L'uomo sembrerebbe aver compiuto un gesto estremo: si sarebbe infatti impiccato.

La vittima era infatti vicina a una struttura metallica e in base a come è stato ritrovato è possibile escludere che si sia trattato di un incidente o che ci siano responsabilità terze. Nonostante questo, gli agenti della Questura di via Fatebenefratelli di Milano, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare le cause della morte e soprattutto risalire all'identità della vittima. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un nome e cognome e avvisare la famiglia di questo terribile evento.