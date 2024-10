video suggerito

Trovato un cadavere nelle cantine del condominio, è di un uomo: si indaga Un cadavere è stato trovato all’interno delle cantine di uno stabile a Senago, comune che si trova in provincia di Milano. Appartiene a un uomo di 51 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di mercoledì 23 ottobre è stato trovato un cadavere nelle cantine di un condominio di Senago, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il cadavere sarebbe di un uomo di 51 che è residente proprio nello stabile di via San Carlo dove è stato rinvenuto il corpo. È stato scoperto attorno alle 19 di mercoledì sera: l'uomo era privo di vita proprio nei locali cantina del palazzo.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sembrerebbe che all'origine del decesso ci sia un malore improvviso. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di via Cavour.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare cosa sia successo. Per questo motivo è stato deciso di disporre l'autopsia che, infatti, chiarirà le cause della morte.