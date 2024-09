video suggerito

Uomo aggredito con una mazza in un garage, è ricoverato in prognosi riservata: si cerca il responsabile Un uomo di 60 anni è stato aggredito con una mazza in un garage a Cesano Maderno: è ricoverato in prognosi riservato. L'autore del gesto è ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di martedì 24 settembre un uomo è stato ferito in un garage di un condominio che si trova a Cesano Maderno, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

La telefonata alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 22 di sera: a chiamare sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto la scena e hanno avvisato la famiglia che ha subito chiesto aiuto. Poco dopo sia i carabinieri che i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati sul posto – che si trova poco distante dalla caserma dei carabinieri – e hanno trovato l'uomo ferito a terra nel corsello dei box del condominio poco distante dalla sua macchina parcheggiata e accanto a una mazza da baseball: questa era piegata proprio a causa della violenza dei colpi sferrati. L'aggressore, infatti, ha colpito la vittima più volte e soprattutto alla testa.

I carabinieri della compagnia di Desio, insieme ai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma di Monza, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare stanno cercando di risalire al volto dell'aggressore. Sembrerebbe che non siano state sentite né richieste di aiuto né urla. Dopo aver colpito l'uomo, l'aggressore è scappato lasciando lì l'arma. La vittima, un sessantenne, è stato trasferito in codice rosso con un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza: attualmente è ricoverato in prognosi riservata.