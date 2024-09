video suggerito

Aggredito con una mazza in un garage a Cesano Maderno: fermato un minorenne Un minorenne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio: avrebbe colpito con una mazza da baseball un uomo di 60 anni nel suo garage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

C'è un indagato per l'aggressione all'uomo di 60 anni nel suo box a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della compagnia di Desio hanno fermato un minorenne: è accusato di tentato omicidio. La vittima, infatti, si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza, non è ancora fuori pericolo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la vittima è stata colpita con una mazza da baseball tanto forte che l'oggetto si è piegato. Il 60enne è stato trovato nel garage di un condominio residenziale già incoscienza e con delle vistose macchie ematiche sul capo. Sul posto oltre ai sanitari si erano precipitati i militari della squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza che hanno subito recuperato la mazza trovata a terra e hanno fatto scattare le ricerche dell'aggressore.

I carabinieri in una nota fanno sapere che "le attività investigative intraprese, protrattesi per l’intera notte e la successiva giornata, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo ad un minorenne italiano della zona". Primo tra tutti nella casa del minorenne sono stati trovati i vestiti utilizzati quel giorno con importanti tracce ematiche contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nei confronti del giovane è scattato il fermo di indiziato di delitto: è stato accompagnato in un istituto penale per minori.