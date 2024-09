video suggerito

Il 16enne che ha preso a mazzate un uomo a Cesano Maderno: “Nei giorni precedenti aveva smesso di andare a scuola” Il 16enne che ha colpito con una mazza da baseball il 60enne che stava entrando nel garage del suo condominio in via Friuli a Cesano Maderno (Monza e Brianza) da poco tempo manifestava segni di disagio personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'aggressione del tutto casuale, avvenuta per ragioni ancora tutte da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di scavare nel passato e nel presente del ragazzo di 16 anni che la sera di martedì 24 settembre ha colpito con una mazza da baseball un 60enne che stava entrando nel garage del suo condominio in via Friuli a Cesano Maderno (Monza e Brianza) riducendolo in gravissime condizioni.

Il giovane, adesso, si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Risultato positivo alla cocaina e trovato in possesso di svariati quantitativi di marijuana all'interno di sigarette già confezionate, da qualche giorno aveva smesso di andare a scuola. Nella sua cameretta i militari hanno trovato anche gli abiti intrisi del sangue del 60enne, bersaglio apparentemente scelto a caso solo per dare sfogo a un istinto violento.

Secondo quanto emerso quella sera il 16enne, che ultimamente manifestava segni di disagio personale, sarebbe sceso nel box per prendere la mazza da baseball in metallo con cui avrebbe colpito più volte l’uomo alla testa, sferrando i colpi con tale violenza da piegarla.

La vittima, titolare di una falegnameria nella vicina Muggiò e padre di due figli, è tuttora ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Non sono emersi al momento collegamenti tra i due, né possibili moventi. Un assalto senza una spiegazione plausibile, che ha lasciato il 60enne a terra in una pozza di sangue, a pochi metri dal suo garage. A dare l'allarme è stata una coppia di vicini di casa, rientrata in auto.