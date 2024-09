Non è più in pericolo di vita l’uomo colpito alla testa con una mazza da un ragazzo di 16 anni

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Non è più in pericolo di vita l'uomo di 60 anni aggredito nel garage di casa con una mazza da baseball. Il 60enne si trova ancora in ospedale ma è lucido e si sta riprendendo. Era stato trovato a terra nel suo box privo di sensi. Le forze dell'ordine si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore, è stato identificato in un ragazzo di 16 anni.

I famigliari della vittima fanno sapere – come riporta Il Giorno – che il 60enne "tornerà attivo dopo le dovute cure. Ed è un triatleta, abituato alle fatiche, oltre che una persona molto determinata". Per poi aggiungere: "C’è un problema in più nella nostra società, ed è quello del disagio di sempre più adolescenti che sfocia nella violenza immotivata e gratuita".

Un 16enne è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. All’interno del suo appartamento sono stati rinvenuti gli abiti intrisi del sangue della vittima: gli stessi utilizzati durante l'aggressione. Non ci sarebbe nessun movente dietro questo gesto: si è trattato – secondo i primi accertamenti – quindi di un'aggressione casuale. Il 16enne avrebbe aggredito il 60enne, titolare di una falegnameria a Muggiò, senza spiegarne il motivo. Il giovane è stato condotto in un istituto penale per minori con l'accusa di tentato omicidio.