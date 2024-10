video suggerito

Ritrovato un cadavere a Milano: si indaga sulle cause della morte Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato poco dopo le 7 nel parco Forlanini. Si tratterebbe di un senzatetto di 54 anni che aveva trovato rifugio in una baracca.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di venerdì 25 ottobre, a Milano, le forze dell'ordine hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 54 anni che molto probabilmente aveva trovato rifugio in una baracca in viale Forlanini. L'allarme è scattato poco dopo le 7. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso della vittima.

Il ritrovamento del corpo senza vita di un 54enne

Le forze dell'ordine sono state allertate intorno alle 7.24, molto probabilmente dai passanti che erano in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di Polizia e gli operatori del 118.

Secondo quanto ricostruito nelle primissime ore del ritrovamento, la vittima dovrebbe essere un 54enne di origine romena che aveva trovato rifugio in una baracca nel parco Forlanini, uno dei parchi più grandi della città che si trova nei pressi del fiume Lambro nella zona orientale del capoluogo meneghino.

L'intervento del personale sanitario che ha constatato il decesso

I mezzi di soccorso inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) – un'ambulanza e un'automedica – hanno constatato il decesso del 54enne. Da una prima ispezione esterna, sembrerebbe che non si siano riscontrati segni di violenza causati da una potenziale colluttazione con altre persone.

Secondo quanto ricostruito da Ansa, la vittima era malata da tempo; questo potrebbe far pensare che la morte dell'uomo sia avvenuta per un malore qualche ora prima del ritrovamento nella baracca dove stazionava da diverso tempo.