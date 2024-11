Trovato il cadavere di un uomo in strada a Milano: indagini in corso

video suggerito

Tragica scoperta nella mattinata di oggi mercoledì 13 novembre. Il cadavere di un uomo è stato trovato in via Bastia, alla periferia meridionale di Milano. A fare l'allarme sono stati alcuni passanti alle 6.30. Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti della polizia della Questura e il personale del 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La vittima, un uomo di circa 50 anni, sarebbe un senza fissa dimora. Dai primi accertamenti la causa della morte sarebbe riconducibile a cause naturali dal momento che sul corpo non sono presenti segni di violenza.