Trovato un cadavere in piazza a Parabiago: è stato identificato un uomo di 46 anni Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7.40 in piazza Vittoria a Parabiago (Milano). Identificato un 46enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato rinvenuto questa mattina, venerdì 8 novembre, in piazza Vittoria a Parabiago (Milano). Il ritrovamento è avvenuto oggi intorno alle 7.40.

Lo comunica Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori con ambulanza e automedica. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota. Sull'accaduto indagano ora le forze dell'ordine. Non si conosce, al momento, la dinamica dell'evento.

(Articolo in aggiornamento)